زارها رئيس الحكومة الليبية.. البدء في إعادة إعمار سلوق

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الأحد، تعليماته ببدء أعمال إعادة الإعمار والصيانة في مدينة سلوق، وحل المختنقات التي تعاني منها المدينة وصيانة عدد من المدارس والطرق.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة الإعمار، حاتم العريبي، أن اللجنة اعتمدت عددا من المشاريع ذات الأولوية القصوى للبدء في تنفيذها في سلوق.

زار حماد رفقة العريبي وعضو لجنة الإعمار، فرج اقعيم سلوق، للوقوف عن كثب على احتياجات المنطقة ومتابعة أوضاع الخدمات فيها.

وأطلعوا، خلال الزيارة، على عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية التي تحتاج لصيانة عاجلة، كما استمعوا إلى شكاوى سكان المدينة حول الطرق المتهالكة.

وتعاني المدينة الواقعة جنوب غرب بنغازي من بنية تحتية متهالكة.