حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة وضع لجنة “6+6” للقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعلنت القيادة العامة اتفاق القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة وضع قوانين انتخابية لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبال القائد العام بمكتبه، اليوم الإثنين، للمبعوث الأممي بمقرّ القيادة العامة ” والوفد المُرافق له، وفق بيان القيادة العامة للجيش.

وناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6.

كما اتفق المشير حفتر والمبعوث الأممي على تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.