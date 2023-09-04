أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العامة حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين جراء إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية.

وقال مكتب النائب العام، أمس الأحد، بأن نائب النيابة تصدى لواقعة إساءة استعمال الوظيفة المنسوبة إلى مسؤول البعثة، حيث كشف البحث إحجامه عن إجراء اعتماد المراقب المالي لدى الدولة المعتمد لديها، وانفراده بإدارة الحسابات المصرفية، واستمراره على هذا النحو بعد انتهاء صفته الوظيفية.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول، أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وشرع في إجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة.