تفاؤل حول نمو الاقتصادات العربية لـ 2023

من المتوقع أن تحقق الاقتصادات العربية نموًا بنحو 3.4% لعام 2023

المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي؛ توقع في تقرير حديث أن يرتفع نم الاقتصادات العربية إلى 4% في عام 2024.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، في الرياض تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية”.

ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، والتعافي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وفي سياقٍ منفصل.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.