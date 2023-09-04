بوتين لأردوغان: منفتحون بشأن صفقة الحبوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.

أردوغان؛ قال إنه يبحث مع روسيا التبادل التجاري بالعملات الوطنية، إضافة إلى استكمال المحادثات بشأن مركز الغاز في تركيا في القريب العاجل.

من جهته أكد بوتين أنّه ناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية وأنه منفتح بشأن صفقة الحبوب.

وفي وقتٍ سابق.. أكد أردوغان، استمرار المحادثات المتعلقة باستئناف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر ممر آمن على البحر الأسود.

جاء ذلك بعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتزامن مع تعهدّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبدء في «اختيار أهداف روسية للهجوم عليها في البحر الأسود، إذا استمرت القوات الروسية في منع السفن الأوكرانية وقصف موانئها والبنية التحتية الأخرى»

وفي وقتٍ سابق، توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالردّ على هجمات روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

وكالة رويترز للأنباء أوردت أن الرئيس الأوكراني توعد بالرد بعد أيام من هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات أصابت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي وناقلة روسية.