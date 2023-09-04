باتيلي وتكالة يتفقان على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، على أنّه اتفق الأحد مع رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

وكان الجانبان قد التقيا الأحد في طرابلس رفقة نائبي رئيس مجلس الدولة ومقرر المجلس.

كما أكد باتيلي، عبر موقع “إكس” على أنهما شددا على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

من جانبه قال مجلس الدولة إن باتيلي وتكالة بحثا تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة 6+6، ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي.

وأضاف، كما أنهما بحثا سبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.