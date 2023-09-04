الكهرباء تعلن تشغيل خط ضغط عالي مفصول منذ خمس سنوات

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنها بدأت في إعمال إعادة تشغيل خط مفصول منذ خمس سنوات للاستفادة منه في استقرار الشبكة الكهربائية بالجناح الشرقي.

وأوضحت الشركة، أنها بدأت العمل على خط 30 ك ف القوارشة – قمينس/ المقرون، وإعادة الأبراج المتضررة بالخط من قبل الشركة الوطنية وتحت اشراف إدارة الجهد المتوسط بنغازي بالإدارة العامة للجهد المتوسط.

وقالت إن العمل شارف على الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة قبل شحن الخط، مشيرة إلى أن هذا الخط مفصول منذ أكثر من خمس سنوات، وحاليا يعاد تشغيله للاستفادة منه في استقرار الشبكة الكهربائية بالجناح الشرقي.

صيانة

وفي إطار أعمال الصيانة، قالت الشركة إن فرق الصيانة بإدارة الجهد المتوسط الجبل الأخضر تمكنت من إجراء أعمال الصيانة لقواطع التيار بمحطة قصر الجدي جهد 66 ك.ف في طبرق.

وأوضحت أن أعمال الصيانة شملت فك القاطع ووضع عوازل تسريب غاز العزل بالقواطع وإجراء تعبئة غاز من جديد واختباره، وكذلك الكشف على أنابيب الغاز بالمحطة وتشغيلها، مؤكدة أن الجهود كللت بالنجاح وبأقل الإمكانيات.