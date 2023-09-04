العقوري يشيد بالعمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا

أخبار ليبيا 24

أشاد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم الإثنين، بجهود القوات المسلحة لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وعبّر العقوري، عن شكره وتقديره لقيادة وأفراد القوات المسلحة، التي تشارك في عمليات تأمين الجنوب، لافتًا إلى أنها تجسد هيبة ومكانة الدولة وسيادتها في جيشها النظامي القوي.

وأكد العقوري، على أهمية أمن واستقرار الجنوب الليبي، وأثر ذلك الإيجابي على استقرار البلاد والدول المجاورة.

كما عبر العقوري عن ثقته في أن تواصل القوات المسلحة عملياتها من أجل القضاء على الجماعات المسلحة وجماعات تهريب البشر والوقود والجريمة المنظمة، مجدداً دعوته للقوات المسلحة للتأهب لمواجهة تداعيات الأوضاع في النيجر.

وقال العقوري، إن أهالي الجنوب الليبي يستحقون الأمن والاستقرار، وهو شرط أساسي لبدء عملية التنمية الشاملة وحتى ينعم الجنوب بخيراته.

استقرار دول الجوار

وأكد، أن ليبيا حريصة على أمن واستقرار دول الجوار، وأن أراضيها لن تكون مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد العقوري، أن مجلس النواب يدعم جهود المصالحة بين جماعات المعارضة المتواجدة على الأراضي الليبية وحكومات بلدانها.

وشدد على أهمية التسوية السياسية من أجل رجوع عناصر تلك المجموعات إلى أوطانها، مؤكدا رفضه لتحول الأراضي الليبية لساحة صراع مسلح وتهديد لدول الجوار.

ودعا رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، الاتحاد الإفريقي للعب دور أكبر لدعم الحوار السياسي في دول الساحل.