الصحة: حالات التسمم الغذائي في الخمس وصلت إلى 112 حالة

أخبار ليبيا 24

قالت، وزارة الصحة بحكومة الوحدة، الأحد، إن عدد حالات التسمم الغذائي في الخمس بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح وصل إلى 112 حالة.

وقالت الوزارة، إنها على الفور قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين، وصلت إلى 112 حالة.

وقالت إن 59 حالة دخلت أقسام الإيواء منها 17 حالة أطفال، مشيرة إلى أن فرق جهاز الإسعاف والطوارئ قامت بتوزيع حالات الإيواء على المستشفيات.

وذكرت أنّه تم إحالة 27 حالة إلى مستشفى الخمس التعليمي، وحالتين بمركز زليتن الطبي و08 حالات بمستشفى سوق الخميس العام و15 حالة بمستشفى طرابلس المركزي و07 حالات بمستشفى طرابلس الجامعي.

وأضافت وزارة الصحة، أنّه تمّ جمع عينات سريرية من الحالات المصابة بالتسمم وفي انتظار النتائج المخبرية، لتحديد المصدر المشترك المسبب لحدوث هذه الحالات.