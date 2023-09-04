السايح وباتيلي يشددان على الحاجة لإطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ

أخبار ليبيا 24

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.

وبحسب تغريدة لباتيلي عبر منصة إكس، أكد الجانبان على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.

وأطلع السايح، باتيلي على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، حيث أثنى باتيلي على المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية.

التقيت اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح. شددنا على الحاجة استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ، وأكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي. pic.twitter.com/nZF51oGdrc — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 3, 2023