السايح وباتيلي يشددان على الحاجة لإطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ

4 سبتمبر، 2023 2:00 م
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أخبار ليبيا 24

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.

 وبحسب تغريدة لباتيلي عبر منصة إكس، أكد الجانبان على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.

وأطلع السايح، باتيلي على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، حيث أثنى باتيلي على المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية.

4 سبتمبر، 2023 2:00 م
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