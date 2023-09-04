الرابعة خلال شهر.. الأردن يسقط مسيرة مخدرات من سوريا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن الجيش الأردني، من إسقاط طائرة مسيَّرة تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا.

الجيش الأردني، قال في بيان: «أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم، طائرة مسيَّرة محمَّلة بموادّ مخدِّرة قادمة من الأراضي السورية»

وأضاف: «إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيَّرة دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية»

وفي السابق.. تمكنتْ القوات المسلحة الأردنية، من إسقاط طائرة مسيَّرة دخلت الأردن عبر الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

القوات المسلحة الأردنية، قالت إن «قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية» بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. تمكن الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا على متنها مواد متفجرة.

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» كشفتْ عن مصادر عسكرية مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي: «إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية» وفقًا للوكالة.