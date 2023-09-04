الدبيبة يؤكد أن الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إن حكومته بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها وفق القانون رقم 59 للعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وأشار الدبيبة إلى أن قضايا الحكم المحلي هي الأقرب للمواطنين لأنها تخص احتياجاتهم وتطلعاتهم، حسب كلمته في منتدى عضوات المجالس البلدية اليوم الإثنين،.

وينص القانون رقم 59 في مادته الخامسة على تمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتنظم المادة السادسة اختصاصاتها وتشمل إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي، إضافة إلى توليها جميع اختصاصات الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأشاد الدبيبة، بدور المرأة الليبية التي أثبتت جدارتها في المشاركة بالتنمية المستدامة، وأضاف: “نعلم الحاجة الماسة في الدور الإبداعي للمرأة وما تتقلده اليوم من مناصب رفيعة أكثر من أي وقت مضى دليل على ذلك”.

ونوه الدبيبة باتفاق المشاركات في المنتدى على تشكيل عدة لجان فنية متخصصة تحدد مهامها واختصاصاتها، إضافة إلى انتخاب عضوات بها، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المنتدى.