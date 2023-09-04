الحويج: عدم استقرار السودان يلقي بظلاله على ليبيا ودول الجوار

أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، بحث خلاله سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب الحويج على أمله في انتهاء الازمة وعودة المهجرين وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان الشقيق، خاصةً بأن عدم الاستقرار يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا.

وأبلغ الوزير السوداني تحياته إلى الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة، المشير خليفة حفتر، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.