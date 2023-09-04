الحكومة الليبية توزع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية، شروعها في توزيع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز الحاصل بالمدارس، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أنها وفَّرت شحنات كبيرة من المقاعد الدراسية؛ سعيا لتغطية العجز خلال الفترات الماضية، ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية في أنحاء البلاد.

وتابعت أن بلديات المنطقة الجنوبية تسلّمت أمس الأحد أولى دفعات المقاعد الدراسية والتي وصلت إحداها إلى بلدية سبها بواقع 1300 مقعد دراسي، فيما تستعد باقي البلديات في شرق البلاد وغربها وجميع بلديات المنطقة الجنوبية، لتسلُّم الدفعات المخصصة لها.

كما أشارت إلى أن عملية التوزيع على البلديات ستُجرى بحسب أعداد الطلبة وقدرات المدارس الاستيعابية، وذلك لمعالجة المختنقات التي يعانيها القطاع.

وانتظم أمس الأحد نحو 2.5 مليون طالب وطالبة في فصولهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الأول، الذي ينتهي في 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024.