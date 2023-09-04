التضخم في تركيا يرتفع خلال شهر أغسطس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.

وبحسب تقارير دولية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا بأسرع وتيرة منذ يناير، وسط تسارع وتيرة أسعار المستهلكين السنوية إلى نحو 56% خلال أغسطس، مقارنة بحوالي 48% في يوليو، وفق بلومبيرغ.

وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.

بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.

من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة

وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.