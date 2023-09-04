الأمراض والأوبئة والحروب تفتك باليمنيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت تقارير أممية من تفاقم أزمة تفشي الأمراض والأوبئة القاتلة في المناطق الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية في اليمن.

وبحسب التقارير؛ سُجل ما يزيد على 4 آلاف حالة إصابة بـ«الكوليرا» و«شلل الأطفال» خلال الأشهر الستة الماضية، بالتزامن مع ورود بلاغات من محافظات ومدن وقرى عدة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، تؤكد ظهور إصابات جديدة وحالات وفاة نتيجة الإصابة بأمراض وأوبئة من بينها الكوليرا وشلل الأطفال وسوء التغذية والحصبة والملاريا وحمى الضنك والدفتيريا والإسهالات المائية الحادة، بحسب الأمم المتحدة.

من جهته قال وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، إن غض الطرف عن إرهاب جماعة الحوثي الانقلابية سيدفع ثمنه الجميع.

الداعري؛ طالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف استفزازات الميليشيا واعتداءاتها على المدنيين في العديد من المحافظات اليمنية، بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وفي أبريل الماضي.. قتل 90 شخصا وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.