إحالة مرتبات أغسطس للقطاعات الممولة من الخزينة العامة

4 سبتمبر، 2023 1:00 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، إحالة مرتبات أغسطس لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة.

وكانت الوزارة، قد ذكرت قبل خمسة أيام إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات أغسطس لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

ويبلغ حجم الإنفاق على المرتبات منذ بداية العام 2023 وحتى شهر يوليو الماضي نحو 28 مليار دينار ليبي، وفق بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق العام للدولة.

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