أمن بنغازي: التحريات تضبط مصريًا يبيع لحوم فاسدة في ورشة بمنطقة بوهديمة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط شخص مصري الجنسية يقوم ببيع لحوم فاسدة داخل ورشة بالمنطقة الصناعية بوهديمة.

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لقسم التحريات عن شخص مصري الجنسية يقوم ببيع اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري داخل ورشة بالمنطقة الصناعية بوهديمة.

وأفادت المديرية أن رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وذكرت أنه عقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من مدير نيابة النظام العام تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة وتم الدخول إلى الورشة وضبط الشخص المطلوب داخل إحدى الغرف.

وأوضحت المديرية أنه تم العثور على ميزان وأكياس بلاستيكية وأكثر من 30 كيلو من اللحوم داخل ثلاجة (فريز) وقطعة خشب تستخدم في تقطيع اللحوم (قرمة).

وكشفت المديرية أنه بعرض اللحوم على الطبيب المختص ورئيس قسم الكشف على اللحوم اتضح بأنها لحوم أبقار مُستوردة وملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال مع المتهم الذي تم ضبطه تبين أنه يُدعى ر.ت.ع من مواليد 1985 مصري الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وأضاف أنه يقوم بشراء لحوم فاسدة وبيعها بأسعار مُنخفضة.