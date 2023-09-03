مصر تتحوط على 35 بالمائة من احتياجاتها البترولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة المصرية تحوطها على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023-2024، كإجراءٍ احترازي ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبحسب بيان الحكومة، اعتمدت سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024، أي بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، بحسب البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة.. كشفتْ مصر عن منطقة بترولية في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس

وزارة البترول المصرية، قالت في بيانٍ: ” إن حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا“.

وتابع البيان “نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي” على حد البيان.

وفي سياقٍ منفصل.. سجلت صادرات مصر السلعية «غير النفطية» تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكالة اقتصاد الشرق؛ أوضحت أن نسبة التراجع بلغت 17 بالمائة، أي نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام، إذ وصلت الصادرات السلعية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار، بحسب الوكالة.