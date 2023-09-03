مجلس الدولة يطالب بسرعة نشر تحقيقات لقاء المنقوش وكوهين

أخبار ليبيا 24

طالب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس في طرابلس بحضور 48 عضوًا، وذلك لمناقشة تداعيات لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

ودعا المجلس إلى إدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي، مؤكدًا الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات مع الكيان الصهيوني، حسب القوانين السارية.

وأمس السبت، أعلن مكتب النائب العام اليوم تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء المنقوش وكوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

أثار لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، غضبا شعبيا داخل ليبيا، حيث تظاهر محتجون ليبيون، ليل الأحد أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس. وندد المحتجون بعقد اللقاء في العاصمة الإيطالية روما، وطالبوا بإسقاط حكومة الوحدة.

وأوقف الدبيبة المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها على التحقيق. ودعا مجلس النواب أعضائه إلى جلسة طارئة لمناقشة “الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.