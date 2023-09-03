ماضية في واجبها..المنفي: نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة المالية العليا

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أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد للمنفي اليوم الأحد استغرابه من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة المالية العليا.

وقال المنفي الذي ترأس الاجتماع الخامس للجنة في مدينة سبها :”نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية”.

وأضاف رئيس المجلس :”لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بهذه هذه الآلية الوطنية بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.

وتابع المنفي :”اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق”.

وذكر رئيس المجلس :”نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها”.

وأفاد المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.

وأفاد رئيس المجلس :”نجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها، ونحث الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي وإحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ”.

ودعا المنفي الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 م.