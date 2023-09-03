ضربة قاسمة.. الجيش الصومالي يقضي على 150 إرهابيا من “الشباب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قتل ما لا يقل عن 150 إرهابيا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم مدق بوسط البلاد.

وقال ضباط في الجيش الصومالي: “إن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل المتمردين أثناء تواجدهم في معسكر لتدريب بمنطقة “دومي” جنوب بإقليم مدق بوسط البلاد”.

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، شدد على أن الدولة الفيدرالية تستهدف الإرهابيين في كل شبر من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتتواصل مرحلة الثانية من العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الخوارج من أجل استئصال شأفة المتشددين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابي في البلاد.