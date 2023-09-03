رقم قياسي.. عدد المهاجرين عبر المانش غير مسبوق في 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بلغ عدد المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا إلى بريطانيا مستوى قياسيًا يوميًا جديدًا في العام 2023، حسبما أظهرت إحصاءات نشرتها الحكومة البريطانية الأحد.

وعبر 872 مهاجرًا على متن 15 قاربًا مختلفًا السبت واحدة من أكثر القنوات ازدحامًا في العالم، في تجاوز للعدد القياسي السابق الذي سُجّل في العاشر من أغسطس وبلغ 756 مهاجرًا.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب إنكلترا منذ بداية العام 2023 إلى أكثر من 21 ألفا، وهو عدد أقلّ مما سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي لكنه يطرح معضلة سياسية وعملية للحكومة البريطانية.

والسبت، أنقذ المسعفون الفرنسيون 54 مهاجرا في مضيق با-دو-كاليه ونقلوهم الى ميناء بولونيي-سور-مير، وفق ما افاد مركز الدرك البحري للمانش وبحر الشمال في بيان.

وقال هؤلاء المهاجرون إن عطلا أصاب محرك زورقهم، ولكن “أعيد تشغيله” مع وجود شخصين على متنه “أكملا طريقهما”.

وتعهّدت لندن تشديدًا أكبر للمراقبة عند الحدود بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من وقف الهجرة غير النظامية أولوية.

واتهم سوناك عصابات إجرامية من المهرّبين باستغلال بؤس البشر.

وتريد الحكومة التي تقول إن الاعداد المتزايدة تمثل ضغطا لا يمكن تحمله على المالية والمرافق العامة، تجريم الأشخاص الساعين للجوء من طريق العبور بحرا بقوارب صغيرة، وترحيلهم إلى رواندا، في إجراءات انتقدتها الأمم المتحدة.

لكن رغم جهود الحكومة فإن طلبات اللجوء التي تنتظر البت بها بلغت أرقاما غير مسبوقة نهاية حزيران/يونيو مع أكثر من 175 ألف شخص ينتظرون قرارا أوليا في قضاياهم.

عبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق انكلترا مذ بدأت بريطانيا إحصاء الوافدين في العام 2018.