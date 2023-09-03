خلال لقائه المنفي.. الزادمة يطالب بزيادة مخصصات الميزانية العامة لمناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24

طالب نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم الأحد، بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة، وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية ومعالجة المختنقات ببلديات المنطقة كافة.

وجاءت مطالبة الزادمة خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا الذي عُقِد اليوم الأحد، في سبها لمتابعة الأوضاع بمناطق الجنوب واحتياجات البلديات في المنطقة.

وعقد الاجتماع في جامعة سبها بحضور أعضاء اللجنة المالية العليا في إطار متابعة ومناقشة عدد من المواضيع التي تخص الأوضاع بمناطق الجنوب ومتابعة ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب وآلية تنفيذها من أجل تحقيق تنمية للمشاريع المقترحة من الحكومة.

وأكد الزادمة خلال اللقاء على أن مناطق الجنوب بحاجة إلى زيادة مخصصات من الميزانية العامة وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية المتوقعة ومعالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه كل المناطق خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم واستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين بمناطق فزان.

واستقبل الزادمة رفقة آمر غرفة عمليات الجنوب التابع للقوات المسلحة اللواء المبروك سحبان وعدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية، ظهر اليوم بمطار سبها الدولي، المنفي وأعضاء اللجنة المالية العليا، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الخامس بجامعة المدينة.

وعلى هامش اجتماع اللجنة أيضًا، عقد المنفي اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان، أكد خلاله ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها، بعدما ناقش مع الحضور احتياجات المنطقة.

وبحث المنفي خلال اجتماعه مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، احتياجات ومشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا الاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.