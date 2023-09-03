بسبب الفيضانات.. مصرع 7 وفقدان 2 غرب الجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر مصرع 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين في ولايتي تلمسان والبيض، جراء ارتفاع منسوب مياه الوديان بعد أمطار غزيرة هطلت في المنطقة.

وأوضح بيان للحماية المدنية، اليوم الأحد، أن الأمر يتعلق بـ4 أشخاص، رجلان وامرأتان، تم انتشالهم من سيارة جرفتها مياه أمطار واد الدالية ببلدية باب العسة بولاية تلمسان أقصى الغرب.

كما تم انتشال 3 جثث، امرأتان ورجل، جرفتهم المياه بواديي الدفلى وبن جراد، في ولاية البيض، بالجنوب الغربي للجزائر، فيما فقد شخصان آخران، وجاري البحث عنهما.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت تنبيها خاصا يوم الجمعة، يفيد بتساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية للبلاد، متوقعة تجاوز كمياتها 40 مليمتر.

وتشهد عدة مدن جزائرية منذ أمس السبت تقلبات جوية، وقد حذرت نشرية من المستوى البرتقالي، صادرة عن الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار بـ 7 ولايات وهي البليدة (شمال) تلمسان ووهران وعين تموشنت (غرب)، وتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار (أقصى جنوب البلاد).