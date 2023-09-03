المنفي: يشيد بجهود الجيش في الجنوب ويعتبر سبها الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني

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أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد بجهود الجيش والأجهزة الامنية لحماية المدن والمناطق في الجنوب الليبي.

وقال المنفي عقب وصوله مدينة سبها لعقد ، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا :”إن مدينة سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة”.

وأضاف رئيس المجلس :”استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها”.

وتابع المنفي :”نشيد بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد”.

وشدد رئيس المجلس على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

وأضاف المنفي :”يجب علينا جميعاً حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والإتفاق على إستراتجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص”.