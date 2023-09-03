المنتخب الليبي لكرة الطائرة يقع في مجموعات نارية ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية

أخبار ليبيا 24

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال التي تقام في مصر، التي ستنطلق اليوم الأحد، وتمتد إلى الرابع عشر من سبتمبر الجاري، عن وقوع المنتخبات العربية في مجموعات قوية بالدور الأول.

وأجريت مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية، أمس السبت، بمشاركة وفود المنتخبات المقرر لها خوض البطولة القارية، و يتصدرها 5 منتخبات عربية، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وأسفرت القرعة عن مجموعات تحمل مواجهات عربية، مثل المجموعة الأولى التي ضمت مصر والجزائر، ومعهما بورندي، وجاء في المجموعة الثانية، منتخبات تونس ومالي وتنزانيا وتشاد، وفي المجموعة الثالثة، جاء منتخب ليبيا برفقته الكاميرون وكينيا وغانا، وفي المجموعة الرابعة، جاءت منتخبات المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.

وشهدت القرعة ارتباكاً كبيراً في توزيع المنتخبات، وجرى وضع منتخب الجزائر في 3 مجموعات في المرة الأولى برفقة مصر، ثم في الثانية مع تونس، قبل أن يجري الاستقرار في النهاية على وضع منتخب الجزائر في المجموعة الأولى برفقة المنتخب المصري، كما تكرر السيناريو ذاته مع منتخب ليبيا الذي وُضع في أكثر من مجموعة، قبل أن يُستقر على وجوده في المجموعة الثالثة .