المشير حفتر يطلع على الخطة الأمنية لجهاز الأمن الداخلي

3 سبتمبر، 2023 7:46 م
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المشير حفتر
المشير حفتر

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الفريق أسامة الدرسي، في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن لقاء المشير حفتر والدرسي جاء للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

ويأتي لقاء المشير خليفة حفتر مع رئيس جهاز الأمن الداخلي في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع جميع المسؤولين والقيادات الأمنية لمتابعة الأوضاع العامة في بنغازي ومناطق شرق وجنوب ليبيا.

3 سبتمبر، 2023 7:46 م
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