اللافي والسفير الجزائري يبحثان تطورات المشهد السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد السفير الجزائري خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي – ليبي، مشيرًا إلى “دعم بلاده جهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية”.

وأشاد السفير الجزائري في الوقت نفسه بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع أيضًا الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الأفريقي، وتداعياتها على البلدين.

في حين تطرق اللقاء إلى الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد اللافي الرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال تمسُّك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع.