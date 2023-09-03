العراق.. رفع الحظر على مدينة الكركوك بعد استقرار الأوضاع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنتْ السلطات العراقية رفع حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك، إثر مقتل 4 أشخاص خلال مظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلتْ عن قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت، تم رفعه، والأوضاع مستقرة في المدينة.

تجدر الإشارة إلى حدوث اشتباكاتٍ في مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.

وفيما سبق.. دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد في وقتٍ سابق.. إلى تكاتف الجهود لإنهاء ملف النازحين قبل نهاية عام 2024.

الرئاسة العراقية أصدرت بيانًا أوضحت فيه: إن تصريحات رشيد جاءت خلال لقاء مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب ببغداد، كما شدد رشيد على ضرورة العمل على ضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين إلى مدنهم ومنازلهم مع توفير الخدمات الأساسية، وذلك عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية المعنية بالنازحين.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، إن مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ويسبب قلقًا كبيرًا لبلاده.

العباسي ناشد كل دولة بها رعايا في مخيم الهول في سوريا أن تأخذ رعاياها، من أجل إغلاقه نهائيًا، وفقً ما أفاد به.