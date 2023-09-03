الطب الوقائي بطرابلس ينجح في إنهاء معاناة طفلة تعاني من عيب خلقي نادر

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نجح فريق طبي بمستشفى الطب الوقائي بطرابلس، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات ونصف، تعاني من عيب خلقي نادر في القناة الصفراوية قد يتحول إلى سرطان إِن ترك بدون تدخل جراحي.

وبحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة، خضعت الطفلة التي عانت من آلام متكررة في البطن نتيجة لوجود اتساع كيسي في جدار القناة الصفراوية، إلى عملية جراحية استثمرت لثلاث ساعات، تم خلالها إزالة الكيس والمرارة، وربط الأمعاء الدقيقة بالقناة الصفراوية أسفل الكبد لكي يتم صرف العصارة الصفراوية بنجاح.

وأجرى العملية فريق طبي متخصص مكون من الاستشاري الدكتور محمد المغربي، والأخصائي الدكتور رضا زبيدة، والأخصائي الدكتور أشرف اشتيوي، والدكتور نوري المداح، والدكتورة خديجة حقيق، وأخصائي التخدير الدكتور محمود قاسم، وفنية تخدير حميدة النايلي، وعنصر التمريض فاطمة جهاد.