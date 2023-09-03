الصور يعلن القبض على 13 متهما بقضايا ارتكاب جرائم القتل في العجيلات

3 سبتمبر، 2023 1:04 ص
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الصديق الصور
الصديق الصور

أخبار ليبيا 24

أعلن النائب العام الصديق الصور، القبض على 13 متهماً بقضايا ارتكاب جرائم القتل والحرابة في مدينة العجيلات ومحيطها.

وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فإن سلطة التحقيق قد أنجزت أولى تدابيرها الرامية إلى ضبط الآثمين، الذين تعددت سلوكاتهم الماسَّة بحرمة الأنفس، والأموال.

وأوضح المكتب أنه تم إصدار أوامر ضبط وإحضار في الضالعين في ارتكاب جرائم القتل والحرابة؛ ومباشرة مأموري الضبط القضائي بإجراء البحث عن المتهمين محل الملاحقة؛ فترتب عن النشاط الإجرائي وصول سلطة التحقيق إلى ثلاثة عشر متهما، أوغل أحدهم في القتل.

3 سبتمبر، 2023 1:04 ص
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