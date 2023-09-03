الشركسي: حكومة الدبيبة ستنهار وانهيارها سيدخل العاصمة في إشكاليات كبيرة

3 سبتمبر، 2023 12:06 م
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أحمد الشركسي
أحمد الشركسي

أخبارليبيا24

توقع عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستنهار.

وقال الشركسي :”إنّ الحكومة الحالية بشكلها الحالي قطعاً ستنهار، وانهيارها سيدخل العاصمة طرابلس في إشكاليات كبيرة”.

وأضاف عضو الملتقى :”الإصرار على تشكيل حكومة موحدة هو محاولة من الجميع لتجنب الانهيار الحتمي لهذه الحكومة، وتوفير الخروج الآمن لحكومة أخرى تستطيع إدارة البلد بشكل أكثر احتراماً، وتعيد وحدة مؤسسته المتشظية بسبب الإدارة الحالية”.

وأوضح الشركسي :”أنّ السلاح المدجج المنتشر في العاصمة قد يحمي الحكومة من المتظاهرين العُزّل ولكن لن يحميها من أي صراع مُسلح بين بعضها، ولكم في الصراع المُسلح الأخير خير دليل”.

3 سبتمبر، 2023 12:06 م
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