الشاعر عبد السلام أبو حجر يفوز بلقب مسابقة “أمير القوافي”

أخبار ليبيا 24

أعلن تلفزيون المسار نتيجة التصويت في برنامجه “أمير القوافي” بعد جهد شاق ومنافسة كبيرة مع شعراء أفذاذ، وحسمت النتيجة عن طريق التصويت.

وفاز الشاعر عبد السلام أبو حجر بلقب “أمير القوافي” عن فئة الشعر الفصيح، والشاعر عبد الباسط أغنية عن فئة الشعر الشعبي .

وكانت أعناق المتتبعين للشعر اشرأبت منتظرة الإعلان عن النتائج التي أججها هذا الحدث الجلل.

وقد سبق لشاعر الفصحى المتألق عبد السلام أبو حجر أن عرفته جل ليبيا والوطن العربي، وذلك بمشاركته في تصفيات أمير الشعراء التي ظلم فيها وقد أنصفه وطنه عن طريق تلفزيون المسار، ونتمنى أن تحتذي إذاعتنا حذوها، فقد يصلح الشعر ما عجز عن إصلاحه الساسة.

السيرة الذاتية

عبد السلام سعيد أبو حجر مواليد 1996 بنغازي أتم دراسته الجامعية عام 2019 خريجا في قسم اللغة العربية وآدابها، وواصل مباشرة الدراسة العليا للماجستير في العام نفسه في شعبة الأدب.

أبوحجر الآن طالب ماجستير في شعبة الأدب يتم كتابة رسالته، شارك في مسابقة الجامعات الليبية في سرت عام 2021 و حاز الترتيب الثاني، وشارك في أمير الشعراء الموسم العاشر في أبو ظبي ووصل إلى مرحلة الارتجال، وشارك في مسابقة الجامعات الليبية في طرابلس عام 2023 وحاز المركز الأول، وشارك في مسابقة أمير القوافي عام 2023 وحاز المركز الأول.