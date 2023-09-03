الزادمة يتفقد وحدات تأمين الحدود مع تشاد والنيجر

أخبار ليبيا 24

تفقد آمر اللواء 128 المعزز، العميد حسن معتوق الزادمة، اليوم الأحد، وحدات تأمين الحدود مع تشاد والنيجر.

وقال بيان صادر عن اللواء: “يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من القائد العام المشير خليفة حفتر، والتي نصت على بسط الأمن والاستقرار وتأمين حدود الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها”.

وأضاف البيان “توجهت قوة عسكرية من اللواء 128 المعزز بإمرة الزادمة، نحو نقاط ومواقع وحدات اللواء الثابتة والمتحركة المتاخمة للخط الفاصل بين الحدود الليبية- التشادية- النيجرية للوقوف على سير عمل وحدات اللواء المتمركزة في الجنوب الغربي الليبي وكامل الشريط الحدودي الليبي”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري أن العملية العسكرية على الحدود الجنوبية الليبية مع تشاد لا تزال متواصلة، ولن تتوقف حتى تستكمل أهدافها التي تدور في إطار تأمين الحدود البرية للدولة الليبية.

وانطلقت العملية العسكرية المعروفة بـ “أم الأرانب” جنوب البلاد، حيث قامت القوات المسلحة بعدد من العمليات الأمنية البرية والجوية بهدف إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في “العمارات الصينية” بمنطقة “أم الأرانب” التي تعود ملكيتها لأسر ليبية كانت تسيطر عليها عناصر المعارضة التشادية والمهربون من مختلف الجنسيات، وسيتم العمل وفق القوات المسلحة على التأمين الدائم لهذا المشروع حتى تعود الشركات العاملة به لتسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة، بحسب قانون الدولة الليبية.