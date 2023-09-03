الحكومة العراقية تعتزم تطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعتزم الحكومة العراقية تطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي، بحسب مكتب الحكومة الإعلامي.

حيثُ وقع العراق اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتأهيل المطار، ستقدم المؤسسة بموجب الاتفاق محفظة استثمار متكاملة تشمل طريقة توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، وذلك عبر إحدى الشركات المتخصصة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وتنص الاتفاقية أيضًا على تقدم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام.

وفي سياقٍ منفصل.. سجلتْ إيرادات العراق من صادرات النفط 8.8 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

البيانات الأولية لشركة تسويق النفط العراقية، تقد هذه البيانات بزيادة قدرها 6 بالمائة على أساس سنوي، في حين بلغت صادرات النفط الخام 106.1 مليون برميل خلال الشهر المنصرم.

وفي سياقٍ منفصل… تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؛ عبر تسلمه 5.2 مليون طن من القمح، وفقَ ما أعلنت عنه وزارة التجارة العراقية.

وفي وقتٍ سابق.. توقع وزير الزراعة أن يصل حصاد العراق إلى 4.5 مليون طن من القمح خلال العام الحاليّ 2023.