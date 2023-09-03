الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي عنيف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تصدي الجيش السوري إلى هجوم عنيف شنّه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي.

وكالة سبوتنيك للأنباء؛ ذكرتْ أن الاشتباكات التي اندلعت هي الأعنف بين وحدات من الجيش السوري، والإرهابيين، مؤكدةً أن مجموعات تنتمي إلى التشكيلات الأجنبية في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ينفذون هجومًا مواقع تابعة للجيش السوري في محور كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي.

وفي سياقٍ ذي صلة.. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 جنود سوريين على الأقل، وإصابة 12 آخرون إثر هجوم نفذه متطرفون في شمال غربي سوريا.

المرصد؛ قال إن 9 جنود سوريين قُتلوا وأصيب 12 آخرون جراء تسلل مقاتلين من هيئة تحرير الشام إلى موقع عسكري للنظام في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية، مشيرًا إلى مقتل 3 من المتطرفين خلال تنفيذهم عملية التسلل، وفق بيانه.

وفي وقتٍ سابق.. لقي خمسة من أفراد قوات النظام السوري، حتفهم، بينما أصيب أكثر من 20 شخصًا آخرون؛ إثر هجوم إرهابي نفذه فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في ريف إدلب الجنوبي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عناصر الفصيل نفذوا ما أسماعُ بالعملية الانغماسية ضد مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.