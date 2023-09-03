الإعلان عن وفاة الحاجة برنية الثابت المفقودة في مكة المكرمة

3 سبتمبر، 2023 12:12 ص
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الإعلان عن وفاة الحاجة برنية الثابت
الإعلان عن وفاة الحاجة برنية الثابت

أخبار ليبيا 24

أعلنت منصة حجاج ليبيا، اليوم السبت، عن وفاة الحاجة الليبية، برنية مصباح الثابت، بعد فقدانها منذ نحو ثلاثة أشهر في مكة المكرمة.

ونقلت المنصة عن عائلة الحاجة المفقودة برنية الثابت،  قولهم: “الوالدة توفاها الله في مكة المكرمة”، لافتة إلى أنّه سيصدر بيان بالتفاصيل حول وفاتها في وقت لاحق.

والحاجة برنية مواليد 1947 من مدينة العجيلات، وكانت من ضمن حجاج البعثة الليبية لموسم الحج الحالي 1444هـ، فرع حجاج المنطقة الغربية.

وكانت الحاجة، قد فُقِدت يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 عند الساعة 11 صباحًا بجوار فندق أنجم بالدور 20 بمكة المكرمة.

3 سبتمبر، 2023 12:12 ص
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