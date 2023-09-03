الأسود: ميزانية تشغيل المؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد 85 مليون دينار

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قالت وكيلة وزارة التربية التعليم مسعودة الأسود، إن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار.

وذكرت الأسود – بحسب منصة حكومتنا – أن التوزيع كان وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة، مبينة أن 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن المدارس الواقعة في 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة.

وأضافت الأسود أن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة على أن يتسلمها مدير المدرسة، لافتة إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب، هي عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، والاحتياجات التي يحددها المراقب مع مدير المدرسة.

وشددت وكيلة الوزراء على ضرورة قفل العهدة قبل تاريخ 15 من ديسمبر المقبل، منوهة إلى أن كل مدير لا يقوم بقفل العهدة فسيتم قفلها من مرتبه.

الجدير بالذكر أن عدد المدارس التي استقبلت الطلاب في عامهم الدراسي الجديد بلغت 6383 مدرسة، في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.345.668 مليون.