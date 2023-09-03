إنفوغرافيك| الذكرى الـ 39 لتأسيس مشروع النهر الصناعي

3 سبتمبر، 2023 9:34 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

قرار تمويل المشروع: 03 أكتوبر 1983

حجر الأساس: 28 أغسطس 1984
افتتاح مصنع البريقة لإنتاج الأنابيب: 28 أغسطس 1986

حجر الأساس للمرحلة الثانية: 26 أغسطس 1989

تدفق المياه إلى خزان إجدابيا: 11 سبتمبر 1989

تدفق المياه إلى خزان عمر المختار بسلوق: 28 أغسطس 1991

تدفق المياه إلى خزان القرضابية بسرت: 04 سبتمبر 1991

تدفق المياه إلى خزان سيدي السايح بطرابلس: 28 أغسطس 1996

الإنتاج الآن: 12 مليار متر مكعب

الآبار: 1300 بئر

طول الأنابيب: 4000 كم

الخطوط: تنقل 6.5 مليون متر مكعب يوميًا

قطر الأنابيب: 4 أمتار وطولها 7 أمتار

 

3 سبتمبر، 2023 9:34 ص
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