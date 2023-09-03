إنفوغرافيك| الذكرى الـ 39 لتأسيس مشروع النهر الصناعي
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
قرار تمويل المشروع: 03 أكتوبر 1983
حجر الأساس: 28 أغسطس 1984
افتتاح مصنع البريقة لإنتاج الأنابيب: 28 أغسطس 1986
حجر الأساس للمرحلة الثانية: 26 أغسطس 1989
تدفق المياه إلى خزان إجدابيا: 11 سبتمبر 1989
تدفق المياه إلى خزان عمر المختار بسلوق: 28 أغسطس 1991
تدفق المياه إلى خزان القرضابية بسرت: 04 سبتمبر 1991
تدفق المياه إلى خزان سيدي السايح بطرابلس: 28 أغسطس 1996
الإنتاج الآن: 12 مليار متر مكعب
الآبار: 1300 بئر
طول الأنابيب: 4000 كم
الخطوط: تنقل 6.5 مليون متر مكعب يوميًا
قطر الأنابيب: 4 أمتار وطولها 7 أمتار