أمن بنغازي تضبط مصريًا يمتهن سرقة صناديق التبرعات من المساجد

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري نجح في ضبط شخص مصري الجنسية يمتهن سرقة صناديق التبرعات من المساجد.

وأوضحت المديرية أن قيم مسجد القدس بمنطقة الصابري حضر إلى المركز وأبلغ شكواه عن تعرض صندوق التبرعات الخاص بالمسجد الموجود داخل المسجد للسرقة.

وأضافت أن رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وذكرت أنه على الفور تم خروج قوة من أعضاء التحريات بالمركز إلى مكان الواقعة وتم انتشارهم وباشروا بعملية التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وبالقرب منه.

وأشارات إلى أن جهودهم أسفرت عن تحديد هوية الفاعل واتضح أنه مصري الجنسية يتردد على المسجد مهنته لياس وعلى الفور تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات والانتقال به إلى المركز.

وبينت أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى خ.ق.أ مصري الجنسية واعترف بسرقة صندوق المسجد مرتين المرة الأولى كان بداخله مبلغ وقدره 2000دينار، ليبي وفي المرة الثانية كان بداخله مبلغ وقدره 100 دينار وبعد ذلك يقوم برمي الصندوق الحديدي.

وأفادت أنه أفاد ايضا أنه قام بالسرقة من أكثر من مسجد وأنه قام بشراء هاتف محمول وأرسل باقي المبلغ إلى أُسرته بدولة مصر، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.