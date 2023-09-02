نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي لحكومة الوحدة
أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك
شركة البنية للاستثمار والخدمات
الموظفون : 2596
من لديهم ازدواج وظيفي : 144
النسبة : 5.54%
الإدارة العامة للحسابات العسكرية
الموظفين : 3199
من لديهم ازدواج وظيفي :933
النسبة : 31 %
شركة البريقة لتسويق النفط
الموظفين :10753
من لديهم ازدواج وظيفي : 5470
النسبة : 50.8 %
محرري العقود
الموظفين :2905
من لديهم ازدواج وظيفي : 285
النسبة : 9.8 %
المصارف التجارية
الموظفين :22828
من لديهم ازدواج وظيفي : 2148
النسبة : 9.%
شركات الاتصالات
الموظفين :11434
من لديهم ازدواج وظيفي : 1092
النسبة : 9.%
المصدر : حكومة الوحدة الوطنية