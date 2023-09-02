نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي لحكومة الوحدة

2 سبتمبر، 2023 10:55 م
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مطابقة الازدواج الوظيفي
مطابقة الازدواج الوظيفي

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

شركة البنية للاستثمار والخدمات

الموظفون : 2596

من لديهم ازدواج وظيفي : 144

النسبة : 5.54%

الإدارة العامة للحسابات العسكرية

الموظفين : 3199

من لديهم ازدواج وظيفي :933

النسبة : 31 %

شركة البريقة لتسويق النفط

الموظفين :10753

من لديهم ازدواج وظيفي : 5470

النسبة : 50.8 %

محرري العقود

الموظفين :2905

من لديهم ازدواج وظيفي : 285

النسبة : 9.8 %

المصارف التجارية

الموظفين :22828

من لديهم ازدواج وظيفي : 2148

النسبة : 9.%

شركات الاتصالات

الموظفين :11434

من لديهم ازدواج وظيفي : 1092

النسبة : 9.%

المصدر : حكومة الوحدة الوطنية

 

2 سبتمبر، 2023 10:55 م
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