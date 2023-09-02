مخاطبا تكالة.. هنية: محاولة إسرائيل لاختراق الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل

أخبار ليبيا 24

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن تقدير الشعب الفلسطيني موقف ليبيا الرافض بكل مكوناته ومستوياته التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. مشيدا بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الليبية الرسمية، مشيرا إلى أن المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، تلقى رئيس المجلس، محمد تكالة، اتصالا من هنية، الجمعة، بحثا خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد تكالة صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي القضية المركزية، فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.