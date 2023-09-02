في اتصال هاتفي مع المنفي.. هنية: الشعب الفلسطيني يقدر موقف ليبيا الرافض للتطبيع

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على تقدير شعب فلسطين موقف ليبيا الرافض بكل مكوناته ومستوياته التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.

وبحسب بيان نشره موقع حركة حماس أمس الجمعة جاء ذلك في اتصال هنية برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف هنية أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه تلقوا الموقف الليبي بفخر واعتزاز، في ظل رياح التغيير السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية بشأن التطبيع مع العدو.

وتابع: “الموقف الليبي يمثّل إسنادا قويا للشعب الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية، ومخططاتها الرامية إلى ضرب ركائز القضية الفلسطينية”.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن السياسة الخارجية الليبية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة، وإن من يتجاوزها لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية.

ونقل البيان عن المنفي تأكيده موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع إسرائيل، والوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: “ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمراء في علاقتها بفلسطين، وفي نظرتها للاحتلال الإسرائيلي”.