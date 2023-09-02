عجز الميزان التجاري المغربي يتفاقم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

وفقًا لنشرة الشهرية لمكتب الصرف؛ أوضحت البيانات أن الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو الماضي جاء بزيادةٍ قدرها % على أساس سنوي.اا

من جهةٍ أخرى.. حققت إيرادات قطاع السياحة في المغرب 5.6 مليار دولار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وبشكلٍ عام.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.