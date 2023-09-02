صالح وباتيلي يبحثان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

والتقى المستشار صالح، اليوم السبت، المبعوث الأممي، بمكتبه في مدينة القبة، وبحث الجانبان في ليبيا مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

من جانبه أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.