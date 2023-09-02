صادرات العراق النفطية تبلغ 8.8 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجلتْ إيرادات العراق من صادرات النفط 8.8 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

البيانات الأولية لشركة تسويق النفط العراقية، تقد هذه البيانات بزيادة قدرها 6 بالمائة على أساس سنوي، في حين بلغت صادرات النفط الخام 106.1 مليون برميل خلال الشهر المنصرم.

وفي سياقٍ منفصل… تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؛ عبر تسلمه 5.2 مليون طن من القمح، وفقَ ما أعلنت عنه وزارة التجارة العراقية.

وفي وقتٍ سابق.. توقع وزير الزراعة أن يصل حصاد العراق إلى 4.5 مليون طن من القمح خلال العام الحاليّ 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت الاحتياطات الأجنبية في العراق، ارتفاعًا ملموسًا بواقع 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية

نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، قال ضمن كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، إن البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق، مضيفًا أن هناك فرص كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.