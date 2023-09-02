حكومة الوحدة تواصل التحشيد الأمني في طرابلس لمنع الاحتجاجات ضدها

أخبار ليبيا 24

تواصل حكومة الوحدة تحشيد قواتها الأمنية المكثف، منذ يوم أمس الجمعة، لمنع أي احتجاجات أخرى ضدها إزاء اللقاء الذي جرى مع إسرائيل.

ونشرت، وزارة الداخلية اليوم السبت، صور لتمركزات الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس هذا اليوم، وذلك “لحفظ الأمن والاستقرار تنفيذاً لخطة تأمين طرابلس”، على حد وصفها.

ونشرت الحكومة عشرات المركبات العسكرية، بعضها مسلح بأسلحة ثقيلة، اصطفت على الطرق الرئيسية والتقاطعات المرورية، بينما تقوم مجموعة مسلحة قوية بدوريات في المدينة.

هذا التحشيد الأمني المكثف جاء بعد أن دعا نشطاء إلى احتجاجات جديدة ضد حكومة الوحدة ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بسبب لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

واندلعت ليلة الأحد والإثنين والثلاثاء، احتجاجات شعبية واسعة ضد اللقاء والتطبيع مع إسرائيل. واعتقلت قوات الأمن في طرابلس نحو 13 متظاهرًا، وفق ما أعلن “تيار بالتريس الشبابي”.

غضب شعبي

واندلع الغضب الشعبي ضد الدبيبة وحكومته عندما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه التقى بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما وناقشا التعاون المستقبلي. وليبيا لا تعترف بإسرائيل وتؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض. جاء ذلك، خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، اليوم، في حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة. وقال، إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وبعد احتجاجات في عدة مدن وتعبيرات عن الغضب من مختلف الأطياف السياسية الليبية أقال الدبيبة المنقوش، وكلّف وزير الشباب في حكومة الوحدة، فتح الله الزني، بإدارتها، لكن الأخير اعتذر عن تولي المنصب.

وقال الدبيبة أمام مجلس الوزراء، الخميس، إنه يرفض أي تطبيع مع إسرائيل، وإن حقائق لقاء المنقوش مع كوهين ستعلن وستتطلب “ردا قاسيا”، لكنه لم ينف علمه بذلك على وجه التحديد.