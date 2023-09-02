جولة ميدانية تستهدف محلات بيع اللحوم في الزنتان

أخبار ليبيا 24

أجرى مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم السبت، جولة ميدانية استهدفت محلات بيع وتداول اللحوم، بمدينة الزنتان، وشملت الجولة عدة محلات داخل نطاق المدينة.

وأوضح المركز أن نتائج الجولة أظهرت أن النظافة والتبريد جيدين، مع وجود بعض المخالفات البسيطة في بعض المحلات منها خلط اللحوم البيضاء مع الحمراء وعدم الترتيب وطريقة العرض.

وأشار المركز أن الجولة أسفر عنها قفل محل بيع لحوم بيضاء من قبل الحرس البلدي لحين استيفاء الشروط.

وأكد المركز أن الجهد المفتشين عناصر الحرس البلدي ساهمت في تحسن معظم محلات بيع اللحوم.