جولة ميدانية تستهدف محلات بيع اللحوم في الزنتان

2 سبتمبر، 2023 12:35 م
3

أخبار ليبيا 24

أجرى مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم السبت، جولة ميدانية استهدفت محلات بيع وتداول اللحوم، بمدينة الزنتان، وشملت الجولة عدة محلات داخل نطاق المدينة.

وأوضح المركز أن نتائج الجولة أظهرت أن النظافة والتبريد جيدين، مع وجود بعض المخالفات البسيطة في بعض المحلات منها خلط اللحوم البيضاء مع الحمراء وعدم الترتيب وطريقة العرض.

وأشار المركز أن الجولة أسفر عنها قفل محل بيع لحوم بيضاء من قبل الحرس البلدي لحين استيفاء الشروط.

وأكد المركز أن الجهد المفتشين عناصر الحرس البلدي ساهمت في تحسن معظم محلات بيع اللحوم.

 

2 سبتمبر، 2023 12:35 م
3

المزيد من الأخبار

حكومة الوحدة تواصل التحشيد الأمني في طرابلس لمنع الاحتجاجات ضدها

2 سبتمبر، 2023 2:15 م

الصور يؤكد على ضرورة إحاطة المجتمع بالمتجاوزين للقانون

2 سبتمبر، 2023 1:40 م

صالح وباتيلي يبحثان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

2 سبتمبر، 2023 12:54 م

سحب عينات من وجبة عشاء تسببت في حالات التسمم بمدينة الخمس

2 سبتمبر، 2023 12:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى