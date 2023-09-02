تركيا تقترض مليار دولار من البنك الدولي لدعم مناطق الزلزال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اقترضت تركيا من البك الدولي قرضًا بقيمة مليار دولار؛ لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، يبلغ أجل القرض 18 عامًا منها فترة سماح مدتها 5 أعوام، وفقَ وزارة الخزانة والمالية.

وفي وقتٍ سابق.. وافق البنك الدولي على منح تركيا تمويلاً يقدُ بـمليار دولار؛ بُغية دعم إعادة بناء المساكن الريفية والمرافق العامة بالمناطق المتضررة من الزلزال الماضي.

البنك الدولي أوضح في بيانٍ حديث أن «مشروع التعافي وإعادة الإعمار من زلزال تركيا» سيُسهم في إعادة بناء البنية التحتية وسيشمل 11 ولاية يسكنها نحو 14 مليون شخص متضررين من الزلزال.

وبحسب البنك الدولي.. سيمنحُ تركيا تمويلاً بقيمك 450 مليون دولار لمنع إغلاق الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال في تركيا، ومساعدتها على الاحتفاظ بفرص العمل التي توفرها، وفقًا للبيان.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، عزّمها تمديد الإعفاء الضريبي على الحسابات المصرفية المدعومة من الدولة التي تهدف لخفض الطلب على العملات الأجنبية، حتى نهاية عام الحاليّ.